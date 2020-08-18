В Татарстане спасли рыбака, лодка которого перевернулась

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Татарстане спасли рыбака, который перевернулся на лодке.

Об инциденте, который произошел сегодня днем, сообщил очевидец. Мужчина 64 лет упал с лодки в районе железнодорожного моста через Волгу и оказался в 200 метрах от берега.

Прибывший на место происшествия госинспектор Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по РТ Руслан Халиков достал мужчину из воды. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

