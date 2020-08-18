Автодилеры зафиксировали дефицит автомобилей в России

Российские автодилеры фиксируют дефицит моделей автомобилей практически всех брендов, включая отечественную Lada. Такая ситуация может продлиться до конца осени, сообщает ТАСС со ссылкой на президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олега Мосеева.



По его словам, в работе автопроизводств наблюдаются перерывы в связи с пандемией. Это приводит к дефициту определенных моделей автомобилей.

«Предполагаем, что до конца осени на рынке дефицит определенных моделей останется, а у некоторых брендов захватит и зиму. Это, опять же, рассматриваем в существующих экономических условиях», — сказал он.

Напомним, ранее аналитики назвали самые популярные подержанные внедорожники в России.