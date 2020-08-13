Татарстан в два раза увеличит экспорт продукции «Халяль» до 2024 года

Татарстан поставил задачу увеличить экспорт продукции «Халяль» до 2024 года минимум в два раза по сравнению с ожидаемым итогом 2020 года.



Общий объем производимой продукции «Халяль» в республике составляет более 7 млрд рублей. Это более 50 производителей, в том числе 18 экспортоориентированных компаний, пять из которых имеют Международный сертификат «Халяль», сообщается на сайте Минсельхозпрода РТ.

По данным министерства, поставлять на внешние рынки планируется в основном мясо курицы, индейки, утки, а также кондитерские изделия.

Отмечается, что в рамках региональной программы по развитию экспорта в Татарстане к 2024 году необходимо достичь показателя объема экспорта продукции АПК в размере $359,9 млн. Это в почти 2 раза больше от уровня 2017 года.

Напомним, ранее Роскачество выявило в курином филе «халяль» антибиотики.

