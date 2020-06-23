Роскачество выявило антибиотики в курином филе «халяль»

Роскачество выявило антибиотики в курином филе «халяль». Данные проверки опубликованы на официальном сайте Роскачество.

Антибиотики обнаружены в части тушек цыплят-бройлеров филе без кожи цыпленка-бройлера «Латифа». Сообщается, что содержание антибиотиков не превышает допустимого, однако в составе есть следы антибиотика динитрокарбанилида.

Кроме того, в тканях цыпленка выявлен хлороформ. Он мог появиться от воды, которую обеззараживали хлором и которую впоследствии использовали для обработки на птицеводческих предприятиях.



Ранее Роскачество назвало самым безопасным продуктом водку, самым опасным — свиной шашлык.

