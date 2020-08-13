Вооруженные люди пришли в минские офисы Uber и «Яндекса»

Неизвестные вооруженные люди пришли в офисы Uber и «Яндекса» в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе «Яндекса» сейчас выясняют детали. Бренд Uber в Белоруссии принадлежит совместному предприятию «Яндекс.Такси» и Uber.

Что касается обысков в самом «Яндексе», то неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы. Сейчас они заблокированы, включая нескольких сотрудников.

Напомним, что после проведенных выборов в Белоруссии вспыхнули протесты. Акции длятся с 9 августа.