Honda запатентовала в России новый седан City

Японская компания Honda получила в России патент на компактный седан. Официальные данные были размещены на сайте Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС).

По предварительным данным, речь идет о седане Honda City, который реализуется на авторынках в странах Юго-Восточной Азии и Индии. Отмечается, что новинка будет иметь следующие размеры: длина — 4 553 мм, ширина — 1 748 мм, высота — 1 467 мм с расстоянием между осями в 2 589 мм.

Эксперты отмечают, что в России седан City вполне смог бы составить конкуренцию Kia Rio и Hyundai Solaris. К примеру, стоимость Honda City в Таиланде составляет примерно 579,5 тыс. бат (около 1,3 млн российских рублей по текущему курсу).

Ранее сообщалось, что в июле в России выросли продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV). В пятерку самых покупаемых машин вошли марки: АвтоВАЗ (Lada), Kia, Hyundai, Skoda и Renault .