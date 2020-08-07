Вирусолог рассказал о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от COVID-19.

Он подчеркнул, что в период вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать и у него не должно быть температуры. От вакцинации рекомендуется отказаться при наличии аллергии.

По словам ученого, если пациент знает, какие прививки могут вызвать у него осложнения, то об этом стоит сообщить медикам и, скорее всего. воздержаться от вакцинации.

Альтшейн добавил, что других показаний к применению вакцины нет, в том числе и для пожилых, передает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что частицы коронавируса в вакцине против COVID-19 не смогут навредить организму, а значит, российская вакцина от коронавируса не несет никакого вреда.

