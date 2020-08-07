В Пестречинском районе Татарстана продлили закрытие движения по участку трассы М-7

В Пестречинском районе Татарстана продлили закрытие движения для транспорта по автомобильной дороге М-7 «Волга» — Кулаево — Пестрецы до 31 августа.

Так, проезд запрещен на участках от 1,6 км до 2,1 км и от 6 км до 8 км. Здесь завершается реконструкция.

Водители могут объехать ремонтируемый участок трассы по дорогам Казань — Шемордан, Старое Шигалеево — Пестрецы, М-7 «Волга» — Кулаево — Пестрецы, передает пресс-служба Минтранспорта РТ.

Во вторник в Казани продлили ограничение движения транспорта по улице Малой Красной.

