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В Пестречинском районе Татарстана продлили закрытие движения по участку трассы М-7

03:21, 07.08.2020
В Пестречинском районе Татарстана продлили закрытие движения по участку трассы М-7
Фото: kzn.ru

В Пестречинском районе Татарстана продлили закрытие движения для транспорта по автомобильной дороге М-7 «Волга» — Кулаево — Пестрецы до 31 августа.

Так, проезд запрещен на участках от 1,6 км до 2,1 км и от 6 км до 8 км. Здесь завершается реконструкция.

Водители могут объехать ремонтируемый участок трассы по дорогам Казань — Шемордан, Старое Шигалеево — Пестрецы, М-7 «Волга» — Кулаево — Пестрецы, передает пресс-служба Минтранспорта РТ.

Во вторник в Казани продлили ограничение движения транспорта по улице Малой Красной.

АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан

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