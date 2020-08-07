Cadillac презентовал электрический кроссовер

Фото: Cadillac

Американская компания Cadillac представила новый электрокроссовер, получивший название Cadillac Lyriq. Новая модель станет первым серийным электромобилем марки.

Известно, что Cadillac Lyriq основан на новой платформе, разработанной General Motors специально для электромобилей, сообщает «Коммерсант».

Сообщается, что в салоне автомобиля расположится 33-дюймовый дисплей с высокой плотностью пикселей, а также проекционный дисплей с виртуальными панелями, отражающими подсказки навигации, скорость и направление движения.

Сроки выхода кроссовера на рынок и стоимость новинки не названы.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2020 года у жителей Казани вырос спрос на электромобили с пробегом.

