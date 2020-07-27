«Корабли» в Чистопольском районе, лошадь-победитель из Новошешминского района: новые посты глав районов Татарстана «Инстаграме» 27 июля

К юбилею Бавлинского района Татарстана режиссер народного коллектива детско-юношеской театральной студии «Нур» Венер Хайбрахманов запустил цикл видео-обзоров «Моя малая Родина». Рассказал об этом глава муниципалита Рамиль Гатиятуллин.



Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов поделился видео, снятым с высоты. В нем показано, как техника убирает урожай. «Какая красота, как корабли», — отреагировали в комментариях.



Руководитель Новошешминского района Вячеслав Козлов рассказал об успехе лошади с конезавода Скокова — она выиграла дерби на Казанском ипподроме среди лошадей орловской породы и завоевала четвертое место по России. «Это огромная победа и заслуга ребят! Поздравляем», — написали в ответ жители района.

О строительстве многофункционального центра в деревне Нижний Кукмор рассказал глава Кукморского района Сергей Димитриев. Также он поделился снимками хода капремонта сельского Дома культуры и строительства спортивной площадки в селе Березняк.



