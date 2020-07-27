Челнинский Haier инвестирует более 2 млрд рублей в производство «умных» телевизоров

Завод Haier в Набережных Челнах направит более 2,2 млрд рублей в строительство нового завода по производству smart-телевизоров и склада готовой продукции компании.

Завершить их строительство планируется во втором квартале 2021 года.

Директор по развитию бизнесов Haier в России Людмила Романова уточнила, что завод телевизоров и склад готовой продукции будут находиться на территории индустриального парка. Производство расположится в одном здании площадью 64 тысячи кв. м.

Ожидается, что на первом этапе завод будет производить 500 тыс. телевизоров в год. Отличительной особенностью техники станет наличие современной технологичной платформы SmartTV и «безрамочный» дизайн.

В дальнейшем, после расширения производства, планируется увеличить мощность в 2 раза — до 1 млн в год. Стоит отметить, что в Камском индустриальном парке «Мастер» в Набережных Челнах уже есть один завод по производству телевизоров Haier. К 2022 году суммарный объем обоих производств достигнет 1,5 млн штук в год, передает пресс-служба мэрии города.



Ранее компания заявила о планах увеличить выпуск стиральных машин Haier до 1 млн в год.

