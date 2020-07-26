На Оренбургском тракте в Казани планируют увеличить скорость до 110 км/час

В Казани могут увеличить скорость до 110 км/час на Оренбургском тракте, рассказал главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.

Он уточнил, что увеличение скоростного режима планируется на участке от поворота на Столбище до поворота на аэропорт.



По словам Габдурахманова, единственное, что смущает на этом участке дороги — наличие остановки и пешеходного перехода. Отмечается, что изменения скоростного режима будут действовать до осени.

Ранее главный Госавтоинспектор РТ сообщил, что в 2020 году на дорогах республики установят более 200 камер для фиксации нарушении.