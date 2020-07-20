«Уфа» потеряла шансы на выход в Еврокубки

«Уфа» не сыграет в следующем сезоне в еврокубках. Об этом стало известно после победы московского «Динамо» в гостях над «Краснодаром» (2:0).

За тур до конца чемпионата России уфимский клуб отстает от москвичей на 4 очка. Таким образом, команда Вадима Евсеева потеряла все шансы на выход в еврокубки.

В последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» примет у себя дома тульский «Арсенал». После 29 сыгранных матчей в активе обоих команд по 37 очков и они делят седьмое место в турнирной таблице.

Напомним, ранее «Уфа» уступила московскому «Динамо» (0:1).