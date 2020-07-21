Бадюков: «Доус станет примером для молодых игроков «Ак Барса»

Эксперт по КХЛ Алексей Бадюков прокомментировал переход нападающего Найджела Доуса в «Ак Барс». Он полагает, что канадский форвард поможет молодым игрокам казанцев выйти на новый уровень.

«Очевидно, что Доус хотел перейти в команду, нацеленную на самые высокие достижения. И для него будет важно стать частью казанского коллектива, чтобы добиться трофеев в КХЛ, которые ему пока не покорялись.

В «Автомобилисте» у Найджела не очень получился плей-офф, но думаю, в компании легионеров «Ак Барса», особенно знакомого ему по Екатеринбургу Стефана Да Косты, он сможет адаптироваться в клубе, а заодно станет примером для молодых, которые будут прогрессировать рядом с ним. Все это дает команде хорошие шансы преуспеть в предстоящем сезоне», — считает Бадюков.

Напомним, ранее стало известно о подписании «Ак Барсом» нападающего Доуса. Контракт будет рассчитан на один сезон, а сам хоккеист в следующем сезоне не будет легионером в КХЛ, поскольку имеет казахстанский паспорт.

35-летний нападающий ранее выступал за казахстанский «Барыс» в период с 2011 по 2018 годы. Последние два сезона Доус провел в Екатеринбурге, выступая за «Автомобилист».