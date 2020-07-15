Новости спорта

16:01 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Агент опроверг слухи о возможном уходе Кары из «Ак Барса»

14:46, 15.07.2020
Агент опроверг слухи о возможном уходе Кары из «Ак Барса»
Фото: ak-bars.ru

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Владислава Кары, прокомментировал информацию о возможном обмене хоккеиста из казанского клуба.

«Кара? Никаких разговоров о его переходе пока не было. Любой игрок может куда-то перебраться, но это нормально. Вполне возможно, что и Владу придется куда-то переехать. Но пока об этом речи нет», — сказал Бабаев Sport24.

Напомним, ранее появлялась информация о желании «Ак Барса» «расчистить» платежную ведомость клуба. Одним из вариантов решения вопроса является обмен защитника Романа Абросимова и форварда Кары. За сезон они зарабатывают около 25 миллионов рублей.

СпортХоккей Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем