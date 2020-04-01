Новости промышленности

17:46 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили

18:33, 01.04.2020
АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили
Фото: wikipedia.org

АО «АвтоВАЗ» с 1 апреля повышает цены на весь модельный ряд. Стоимость машин увеличится на 1%.

Представитель компании отметил, что стоимость автомобилей концерна остается минимальной среди всех игроков на российском рынке.

Ранее АвтоВАЗ сообщал о том, что планирует скорректировать цены на автомобили на фоне снижения цен на нефть, колебаний курса рубля и стоимости сырья, пишет «Интерфакс».

ПромышленностьМашиностроениеБизнесТранспортАвто
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров