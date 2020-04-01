АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили

АО «АвтоВАЗ» с 1 апреля повышает цены на весь модельный ряд. Стоимость машин увеличится на 1%.

Представитель компании отметил, что стоимость автомобилей концерна остается минимальной среди всех игроков на российском рынке.

Ранее АвтоВАЗ сообщал о том, что планирует скорректировать цены на автомобили на фоне снижения цен на нефть, колебаний курса рубля и стоимости сырья, пишет «Интерфакс».