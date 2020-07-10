Сегодня Мишустин посетит «Алабугу» и обсудит строительство дорожного коридора «Европа — Западный Китай»

Фото: Официальный Татарстан

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин посетит особую экономическую зону «Алабуга», а также проведет совещание по вопросам строительства автодороги «Европа — Западный Китай».



По предварительной информации, посещение ООО «Алабуга-Волокно», которое производит углеводородные волокна, запланировано на 11 часов. Михаил Мишустин посетит его вместе с полпредом президента в Приволжском федеральном округе Иваном Комаровым, вице-премьером Маратом Хуснуллиным, министром финансов Антоном Силуановым, президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и министром транспорта Евгением Дитрихом. В 12 начнется совещание по строительству дороги «Европа-Западный Китай».



Строительство дороги для развития коридора «Европа — Западный Китай» входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года. Маршрут проходит от Санкт-Петербурга через Москву, Нижний Новгород, Казань и Оренбург до Сагарчина на границе с Казахстаном. В него войдут трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург, Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД, пусковые комплексы номер 3 и 4) и трасса Москва — Казань.

Михаил Мишустин в 2005 году принимал участие в создании ОЭЗ «Алабуга». Тогда он занимал должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

Ранее Мишустин во время визита в Иннополис накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал меры поддержки IT-бизнеса.

