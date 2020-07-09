Татарстан вошел в топ-3 регионов по доле автомобилей на гарантии

В Татарстане 18,2% автомобилей находятся на гарантии. По данным «Автостата», в республике 1,27 млн машин, 233 тыс. единиц из них с действующим гарантийным сроком.

Такие же показатели в долевом выражении у Санкт-Петербурга. Больше всего гарантийных автомобилей зафиксировано в Москве — 19%.

Также в топ-10 регионов по доле гарантийных машин вошли Ханты-Мансийский АО (16,1%), Пермский край (15,4%), Самарская (15,3%), Московская (15,3%) области, Башкортостан (14,5%), Удмуртия (14,4%) и Чувашия (13,9%).

В целом в России насчитывается 5 млн легковых машин на гарантии (по состоянию на 1 января 2020 года). Это 11,4% всего российского автопарка легковых автомобилей (44,5 млн шт.).



Ранее Татарстан попал в топ-5 регионов по продаже новых автомобилей.

