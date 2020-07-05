Татарстан попал в топ-5 регионов по продаже новых автомобилей

Россияне в январе — мае купили 492 тыс. новых легковых автомобилей. Татарстан находится на четвертом месте по количеству проданных машин, в республике за отчетный период было куплено 21,5 тыс. авто, пишет «Автостат».

Лидирует традиционно Москва, жители которой приобрели почти 66 тыс. новых легковых автомобилей. На втором и третьем месте Московская область и Санкт-Петербург (35,4 тыс. и 29,2 тыс. шт. соответственно).

Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край с результатом около 18 тыс. единиц.

В топ-10 субъектов России, где больше других покупают новые легковые автомобили, попали также Башкортостан (17,6 тыс. шт.), Самарская (16,7 тыс. шт.), Свердловская (16,5 тыс. шт.), Челябинская (13,8 тыс. шт.) и Ростовская (12,3 тыс. шт.) области.

В Татарстане по данным «Авито.Авто» по итогам второго квартала 2020 года на 11% снизились продажи подержанных машин.