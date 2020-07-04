Парламент отказался рассматривать жалобу адвоката рядового Шамсутдинова

Адвокат рядового Рамиля Шамсутдинова, Руслан Нагиев показал ответы от Госдумы и Совета Федерации на жалобы юриста. В обеих палатах парламента ему рекомендовали направить жалобы в Главную военную прокуратуру или в Генпрокуратуру.

Схожие ответы он получил из ГСУ Следственного комитета РФ, Генпрокуратуры и общественной палаты.

«Все обращения переправлены в Главную военную прокуратуру и военному прокурору Восточного округа», — написал Нагиев.

При этом жалобы на расследование дела, направленные адвокатом, касались, в частности, действий военной прокуратуры.

Напомним, что юриста не устроило расследование дела об убийстве Шамсутдиновым восьми человек в военной части Забайкальского края. Нагиев убежден, что следствие проигнорировало факты дедовщины в части.