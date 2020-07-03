Аналитики: самые популярные в Казани подержанные автомобили — отечественные

По итогам второго квартала 2020 года продажи подержанных легковых автомобилей в Татарстане снизились на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 6% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Об этом сообщили аналитики «Авито.Авто».

За отчетный период средняя стоимость подержанного автомобиля в Татарстане составила 459 тыс. рублей, что на 12% больше, чем год назад, и на 2% больше, чем в предыдущем квартале.

Рейтинг самых востребованных марок в Татарстане возглавляет Lada со средней ценой 169 тыс. рублей. Далее идут бренд Kia (622 тыс. рублей), Hyundai (580.3 тыс. рублей) и Chevrolet (296.1 тыс. рублей), Volkswagen (703,5 тыс. рублей).

Самыми популярными моделями являются Lada Kalina, Lada 2114 Samara, Lada Priora, Lada Granta и Kia Rio.

В конце мая исследование показало, что количество предложений по продаже автомобилей на российском вторичном рынке сократилось более чем наполовину в апреле и мае.