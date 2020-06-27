«Ак Барс» интересуется хоккеистом, укусившим соперника во время матча

Нападающий из системы клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Александр Хованов может перейти в «Ак Барс». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Сам хоккеист заявил, что получил разрешение на отъезд из расположения клуба. В «Миннесоте» готовы отпустить игрока в КХЛ из-за неопределенной ситуации со следующим сезоном.

— Да, отпустили из «Миннесоты», но пока никаких комментариев, — сказал Хованов.

Права на хоккеиста в КХЛ принадлежат «Ак Барсу», откуда в 2017 году он уезжал в Северную Америку. В казанском клубе пока раздумывают над приглашением Хованова, и окончательное решение еще не принято.

Последние три сезона 20-летний хоккеист провел в клубе юниорской лиги Квебека «Монктон».

Напомним, в конце прошлого года Хованов получил штраф за укус соперника в матче лиги QMJHL против «Шарлоттауна» (1:2).