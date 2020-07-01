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Россияне из Польши рассказали о ходе голосования

21:54, 01.07.2020 Сюжет:  Поправки к Конституции РФ
Россияне из Польши рассказали о ходе голосования
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Российское консульство в Кракове (Польша) провело голосование по поправкам в Конституцию. Жительница города Ксения Накладова рассказала «Реальному времени», как проходила процедура плебисцита.

Запускали в здание по 2-3 человека, перед входом собралась очередь в 20-25 человек.

«Раз в час закрывали на 10 минут на дезинфекцию. Маски, измерение температуры, новые ручки — все это было», — рассказала она.

Россиянка добавила, что наблюдателей на участке в консульстве не было.

Ксения добавила, что работники консульства не агитировали ни за участие в голосовании, ни за какой-то конкретный выбор: те, кто пришли, пришли по собственной инициативе. «Даже объявление о голосовании в мобильной версии сайта консульства было в самом конце, нетерпеливые бы не долистали».

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