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«Нефтяник» заменит самарскую «Нову» в Суперлиге по волейболу

16:56, 26.06.2020
«Нефтяник» заменит самарскую «Нову» в Суперлиге по волейболу
Фото: vk.com/vk_neftyanik

«Нефтяник» из Оренбурга выступит в следующем сезоне в Суперлиге чемпионата России по волейболу. Об этом сегодня сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

«Да, «Нефтяник» сыграет в Суперлиге», — сказал Яременко.

Оренбургский клуб заменит в лиге самарскую «Нову», которая снялась с розыгрыша из-за финансовых проблем.

Отметим, что в прошедшем сезоне «Нефтяник» занял второе место в дивизионе рангом пониже, пропустив вперед «Трансгаз Ставрополь» из Кисловодска.

СпортВолейбол
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