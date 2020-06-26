«Нефтяник» заменит самарскую «Нову» в Суперлиге по волейболу
«Нефтяник» из Оренбурга выступит в следующем сезоне в Суперлиге чемпионата России по волейболу. Об этом сегодня сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
«Да, «Нефтяник» сыграет в Суперлиге», — сказал Яременко.
Оренбургский клуб заменит в лиге самарскую «Нову», которая снялась с розыгрыша из-за финансовых проблем.
Отметим, что в прошедшем сезоне «Нефтяник» занял второе место в дивизионе рангом пониже, пропустив вперед «Трансгаз Ставрополь» из Кисловодска.СпортВолейбол
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