Узнать время, прочитать сообщение и оплатить: чем заменить Apple Watch

Один из популярнейших в последнее время атрибутов современного человека — смарт-часы. Тон всей отрасли задает, как это часто бывает, компания Apple — ее Apple Watch — для большинства других производителей — образец того, как должны выглядеть смарт-часы. Тем не менее, у них есть свои недостатки: помимо цены, это — и возможность работы исключительно с iPhone, и «квадратный» дизайн, от которого Apple пока не хочет уходить. Чем заменить Apple Watch, если у вас не iPhone, если у вас не хватает денег, не нравится дизайн, или нужны лишь конкретные функции — в материале «Реального времени».

Конкурент номер один: Samsung Galaxy Watch

Конкурент номер один для «яблочного» бренда во многих сегментах электроники — южнокорейский Samsung. Основной конкурент для Apple Watch — Samsung Galaxy Watch. Устройство, в первую очередь, отличает форма корпуса — часы от «Самсунга» — круглые. Есть у них и преимущество по цене — их стоимость составляет от 17 тысяч рублей (в случае с моделью Galaxy Watch Active, Active2 — от 20 тысяч рублей). Актуальные Apple Watch Series 5 стоят от 33 тысяч, предыдущее поколение — Series 3 — от 16 тысяч. В отличие от Apple Watch, Galaxy Watch универсальны — подходят для устройств и на iOS, и на Android. Продукция обоих производителей выпускается в разных размерах и с разными ремешками, на обоих устройствах есть возможность бесконтактной оплаты. При этом на Apple Watch гораздо больший выбор «штатных» циферблатов, но зато Galaxy Watch поддерживает циферблаты от сторонних производителей. По измерению физических показателей устройства более-менее сравнимы, а вот аккумулятор получше у Samsung — его хватит на пару дней против одного у Apple.

Для спорта: Garmin

Устройства несколько другого типа — часы от производителя GPS-оборудования Garmin. Их вряд ли стоит напрямую сравнивать с Apple Watch или Samsung Galaxy Watch — их основная задача заключается в другом. Эти часы, по мнению пользователей, значительно выигрывают по точности измерения показателей физической активности по сравнению с почти любыми другими смарт-часами. Так что Garmin — выбор для людей, кому смарт-часы нужны не как модный аксессуар, а именно как устройство для измерения качества тренировок. Кроме того, большинство моделей — влагозащищенные, а заряда аккумулятора хватает не на 1-2 дня, а как минимум на четверо суток. При этом в устройствах производителя по-прежнему есть система уведомлений с телефона и возможность бесконтактной оплаты. Моделей у Garmin довольно много — самые дорогие — Fenix 6 Pro — вообще стоят от 50 тысяч, но наиболее популярные — Vivoactive 3 — продаются по цене от 17 тысяч рублей.

«Почти как смарт-часы»: HUAWEI Watch GT 2

Одна из относительно недорогих альтернатив смарт-часам от Apple и Samsung — модель китайского производителя HUAWEI Watch GT 2. Их стоимость составляет около 13 тысяч рублей. Как и в более дорогих устройствах, здесь есть постоянно включенный дисплей (always-on-display), множество датчиков — высоты, давления и другие. На них можно принимать звонки, разговаривая с помощью часов. Правда, установить циферблаты можно только стандартные. И, несмотря на наличие технологии NFC, с помощью них нельзя оплачивать покупки. При этом у часов — очень хорошая автономность — более недели работы от одного заряда.

«Почти как Apple Watch»: Amazfit GTS

Еще более дешевый вариант — часы от производителя, связанного с популярнейшим брендом Xiaomi — Amazfit GTS. Визуально устройство похоже не Apple Watch, умеет измерять многие физические параметры. Правда, даже в отличие от HUAWEI, устройству не хватает возможности отвечать на звонки, да и в целом, пользователи часто сравнивают это устройство с фитнес-браслетом в корпусе смарт-часов. Справедливость в этих словах есть — у часов нет полноценной операционной системы. Зато и заряд они «держат» 10-14 дней. Кстати, Amazfit GTS поддерживает бесконтактную оплату, но в случае России — лишь теоретически. GTS использует систему Mi Pay, не поддерживаемую в России.

Обычные часы с оплатой: SwatchPAY

Не так давно известный швейцарский производитель часов Swatch выпустил коллекцию часов с поддержкой системы SwatchPAY, позволяющую бесконтакто оплачивать покупки. Это — абсолютно другой сегмент по сравнению с рассмотренными выше продуктами. Серия часов с SwatchPAY — это не смарт-часы, а самые обычные часы, но в них встроен NFC-чип с шифрованием. Так что эти модели (их несколько, по цене — примерно от 6 тысяч рублей) могут подойти тем, кто от смарт-часов ждет только возможности оплачивать покупки «запястьем». Часы, правда, поддерживают далеко не все банки, но в списке есть и распространенные — такие, как ВТБ, «Тинькофф», «Почта банк», «Райффайзенбанк», «Татсоцбанк». К сожалению, некоторые из этих банков поддерживают работу на SwatchPAY только с премиальными картами.

Максим Матвеев