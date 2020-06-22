Сборы волейболистов сборной России в Анапе отменены

Тренировочные сборы национальных команд России отменены в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. Об этом информирует Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в целях безопасности спортсменов отменяются запланированные на начало июля первые этапы учебно-тренировочных сборов национальных мужской и женской команд, которые должны были пройти на базе ВФВ «Волей Град» в Витязево (близ Анапы Краснодарского края)», — говорится в заявлении федерации.

О новых датах начала тренировочных сборов национальной команды решение будет принято до 10 июля.

Напомним, что чемпионат России — 2019/20 был досрочно завершен 28 марта из-за пандемии коронавируса. Ранее казанский «Зенит» уже провел один тренировочный сбор в преддверии нового сезона, прервав режим самоизоляции.