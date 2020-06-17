Олег Морозов заявил, что поправки к Конституции направлены на сближение территорий и этносов России

Поправки к Конституции России направлены на сближение территорий и этносов в части культурного единства, считает член Совета Федерации от Татарстана Олег Морозов.

В программе «Конституция 2020» на канале «Россия-24. Татарстан» Морозов назвал республику котлом, который много веков складывался из разных культур: татарской, русской и других.

«Эта поправка говорит об одном: мы как государство, имеющее общую культуру, складываем ее из многообразия языков, культур, традиций, отличающихся по территориальному, по этническому и по всем иным компонентам. Когда в Конституции РФ указывается, что мы учитываем это многообразие, уважаем его и гарантируем — это и создает тот фундамент, на котором мы собираемся развиваться», — сказал он.

Ранее Морозов выиграл праймериз на замещение кресла Айрата Хайруллина в Госдуме России.

