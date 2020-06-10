Жириновский о домашнем аресте Ефремова: «Он напьется и из окна выпадет»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что суд должен избрать для актера Михаила Ефремова меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Если дать ему домашний арест, то он может с помощью друзей сбежать за границу или напьется и из окна выпадет», — написал политик в своем телеграм-канале.

По его мнению, наказание за преступление должно быть самым суровым — 12 лет колонии. В крайнем случае, 12 лет колонии-поселения. «Ведь из-за коронавируса все люди сейчас обозлены, и если на глазах у всей страны человек, повинный в гибели другого, не будет сурово наказан, это может вызвать взрыв возмущения», — объяснил Жириновский.

При этом лидер ЛДПР считает, что трагедию можно было предотвратить. Он подчеркнул, что у Ефремова только в 2020 году было 10 нарушений ПДД, «он не первый раз в жизни пьяным сел за руль».

«Мы уже предлагали, как действовать в таких случаях: 3 раза человека ловят за рулем в состоянии опьянения — конфискация машины как орудия преступления. Или же выселение за пределы Москвы, ссылка без права возвращения. Это отличное наказание в таких случаях. Для богемы самое страшное — оказаться вдали от бурной светской жизни», — полагает Жириновский.

Сегодня Таганский районный суд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. 8 июня артист, будучи пьяным, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице.

