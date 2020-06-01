ФК «Тамбов» проведет тренировочный сбор в Казани

Футбольный клуб «Тамбов» заехал на базу «Рубина» в Казани, где команда проведет тренировочный сбор для подготовки к оставшейся части чемпионата страны.

Тамбовчане заселились и тренируются на территории академии казанского клуба. При этом пересечений с представителями «Рубина» у футболистов и персонала «Тамбова» не будет.

Также свои тренировки на собственной базе проводит «Рубин». Как сообщает источник, клубы пока не обговаривали возможность проведения товарищеского матча.

«Тамбов» в нынешнем сезоне вынужден играть домашние матчи за пределами родного региона из-за неготовности инфраструктуры к играм высшего дивизиона. В первой части чемпионата тамбовчане выступали в Саранске, после чего весной перебрались в Нижний Новгород.

Напомним, ранее РФС объявил о возобновлении сезона РПЛ начиная с 21 июня. Все оставшиеся матчи чемпионата страны пройдут в присутствии зрителей, но с некоторыми ограничениями.