Прокуратура Челнов выявила халатность в действиях сотрудников инфекционки, повлекших смерть пациента

Прокуратура Челнов продолжает проверку действий медперсонала после жалобы супруги 72-летнего инвалида, которая сообщила в соцсетях о проблемах с лечением пожилого человека и невозможностью его перевода в другую больницу.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что инвалиду не обеспечили условия доступной среды, в том числе сотрудники не перевели его в другое отделение больницы.

Таким образом, в действиях сотрудников инфекционной больницы Челнов усматриваются признаки халатности.

В связи с этим прокуратура направила материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных сотрудников больницы по статье «Халатность».

Прокурорская проверка в части качества оказания медпомощи пациенту продолжается. Сейчас совместно со специалистами изучаются медицинские документы из всех учреждений, где пациент ранее проходил лечение. Если обнаружатся новые нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Мужчина умер 1 июня в инфекционной больнице Набережных Челнов. По данным Минздрава РТ, челнинец скончался из-за тромбоэмболии.

