Эксперты назвали самые популярные подержанные автомобили в Казани

В Казани на отечественные подержанные автомобили приходится 29% общего спроса. Об этом сообщили эксперты «Авито Авто».

Средняя цена отечественного автомобиля с пробегом в апреле — мае 2020 года составила 215 тыс. рублей. В столице Татарстана она выше — 251 тыс. рублей.

В целом российские автомобили лидируют в 2020 году по спросу на вторичном рынке в России — 36% общефедерального спроса. Это эксперты объяснили тем, что машины японских, немецких, корейских и американских брендов обойдутся минимум в 2 раза дороже. «Немцы» стоят в среднем 792 тыс. рублей, «японцы» — 678 тыс. рублей, корейские бренды — 538 тыс. рублей, а автомобили американских марок — 426 тыс. рублей.

Пандемия COVID-19 ожидаемо привела к тому, что большинство автодилеров России за апрель смогли продать только от одной пятой до трети от числа машин, проданных в прошлом апреле. Постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом, вероятно, поможет постепенно восстановиться спросу — но цены подскочили почти на все марки и все модели автомобилей. Подробности — в аналитике «Реального времени».