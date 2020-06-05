Аналитики рассказали о самых продаваемых кроссоверах в России по итогам мая

В России самым продаваемым кроссовером по итогам мая 2020 года стал Hyundai Creta.

В прошлом месяце на российском рынке продали 3,2 тыс. кроссоверов Hyundai Creta. Это на 44% меньше, чем в аналогичный период в прошлом году.

Вторым продаваемым кроссовером по итогам мая стала Lada 4×4. Ее купили 1,6 тыс. раз. Тройку лидеров замкнул кроссовер Renault Duster, который выбрали 1,4 тыс. покупателей.

Также в десятку самых продаваемых кроссоверов вошли Toyota RAV4 (1,2 тыс. штук), Volkswagen Tiguan (1,1 тыс.), Chevrolet Niva (1 083 штук), Toyota Land Cruiser Prado (967 штук), Renault Kaptur (815 штук), Kia Seltos (809 штук) и Nissan Qashqai (792 штук), следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Отметим, что пандемия коронавируса ожидаемо привела к снижению объемов продаж автомобилей. При этом, несмотря на восстановление спроса из-за ослабления ограничений, цены выросли практически на все марки и модели машин. Подробности читайте в аналитическом обзоре «Реального времени».

