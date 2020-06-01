Актуальные сервисы на Едином портале госуслуг к Международному дню защиты детей

Единый портал госуслуг предлагает комплекс цифровых сервисов для семей с детьми: от оформления материнского капитала и специальных выплат до записи в детские сады и школы. К Международному дню защиты детей «Ростелеком» собрал наиболее актуальные из них.

Самой популярной услугой с момента создания портала стал сервис по оформлению единовременной выплаты в 10 тыс. рублей на детей с трех до 16 лет. Услуга была запущена 12 мая после объявления мер социальной поддержки президентом РФ. В первые сутки было оформлено свыше 2 млн электронных заявлений на получение пособия более чем на 3 млн детей. Количество обращений на сайт превысило 17 млн человек, что в 10 раз больше средних показателей.

Для удобства пользователей услуга доступна в отдельном разделе posobie16.gosuslugi.ru, заполнение анкеты занимает не более трех минут. Все данные автоматически подтягиваются из профиля пользователя на портале госуслуг —необходимо только указать реквизиты банковского счета. К 26 мая 2020 года родителями было подано свыше 10 млн заявлений на более чем 15 млн детей. Подать заявку можно до 1 октября 2020 года, выплаты начались с 1 июня.

Кроме того, 20 мая на Едином портале госуслуг был запущен сервис для оформления заявления на получение дополнительных ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Впервые часы было подано более 70 тыс. заявлений, за первую неделю оформлено свыше 850 тыс. заявок.

Раннее на портале стал доступен ряд других социально значимых услуг. С апреля 2020 года семьи, имеющие право на материнский капитал, могут оформить выплаты в 5 тыс. рублей на детей до трех лет. За время работы сервиса оформлено более 3 млн таких заявлений.

В апреле 2020 года на Едином портале госуслуг начал работу принципиально новый проактивный формат сервиса по выдаче сертификата на материнский капитал. Теперь электронный документ поступает в автоматическом режиме в личный кабинет родителя в течение 15 дней после получения сведений из загса о рождении или усыновлении ребенка. С момента запуска сервиса в личные кабинеты родителей было выслано свыше 76 тыс. уведомлений о получении сертификата на материнский капитал.

Еще одной востребованной услугой, которой родители пользуются ежегодно, является дистанционная запись детей в детские сады и школы.

«Цифровые сервисы для получения социально значимых услуг становятся все более актуальными, особенно сейчас, в период пандемии. Самым ярким примером может служить выплата на детей от 3 до 16 лет — в первый день работы сервиса на портале оформлялось до трех тысяч заявлений в минуту. Миллионы граждан смогли подать заявку через Единый портал госуслуг на эту и другие выплаты в рамках принятых мер социальной поддержки семей с детьми. Услуги были запущены в самые короткие сроки, чтобы у родителей была возможность подать заявления дистанционно, а процесс был максимально быстрым и удобным», — сказал генеральный директор компании «РТ Лабс» Алексей Трачук.

Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг (0+) является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором портала госуслуг выступает «Ростелеком» при участии компании «РТЛабс».

На правах рекламы