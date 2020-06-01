КАМАЗ начал испытания нового автобуса

КАМАЗ приступил к предварительным испытаниям городского полунизкопольного дизельного автобуса НЕФАЗ-4299-30-52. Его прототип был представлен на выставке «Комтранс-2019» в Москве, сообщает пресс-служба завода.



Перед полигоном опытный образец «накатывает» примерно 50 тыс. км. Пока тестируемый автобус проехал 3 тыс. км. В августе автобус передадут на сертификацию, после чего начнется серийное производство этой модели, сообщил директор департамента пассажирского транспорта КАМАЗа Алексей Сергеев.

Новый автобус был собран на НЕФАЗе, дочернем предприятии КАМАЗа в Башкирии. У него современный дизайн экстерьера и интерьера. Автобус рассчитан на маршруты с невысоким пассажиропотоком — автобус вмещает 72 человека.

На модели установлен двигатель Cummins мощностью 185 л/c экологического класса «Евро-5» и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Снаряженная масса 9-метрового автобуса — 8,1 т.

28 мая совет директоров КАМАЗа рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год.

