Автоцентр «Hyundai ТрансТехСервис» — победитель премии «Автодилер года 2020»

Фото: пресс-служба «ТрансТехСервис»

Одна из самых значимых премий в отрасли автобизнеса — «Автодилер года» состоялась сегодня в онлайн-формате. Эксперты аналитического агентства «Автостат» проанализировали работу 57 ведущих автомобильных холдингов страны и определили лидеров в пяти номинациях.

Второй год подряд победителем в номинации «Организация продаж новых автомобилей в массовом сегменте» становится дилерский центр «Hyundai ТрансТехСервис» в Набережных Челнах.

Целью национальной премии «Автодилер года» является определение наиболее передовых дилерских центров и холдингов в сфере организации продаж и сервиса. К участию в конкурсе были приглашены абсолютно все официальные дилерские центры со всей России. Победители определялись на основе анализа итогов деятельности нескольких сотен дилерских центров России за прошлый год.

Напомним, ранее издание «АвтоБизнесРевю» включило «ТрансТехСервис» в топ-10 дилеров России по объему продаж новых авто в 2019 году. Компания заняла третью строчку в рейтинге, реализовав в прошлом году свыше 58 тысяч автомобилей.

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