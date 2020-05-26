ЕСПЧ присудил 45 тыс. евро вдове погибшего от выстрела сотрудника МВД Татарстана

ЕСПЧ взыскал 45 тыс. евро в пользу вдовы погибшего от выстрела сотрудника МВД Татарстана.



Суд посчитал, что российские власти нарушили ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на жизнь). Также ЕСПЧ отметил, что «спецоперация, при которой муж заявительницы был смертельно ранен, не была организована таким образом, чтобы свести к минимуму применение силы и риск гибели людей», рассказал руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов (партнер «Зоны права» в регионе), представляющий интересы пострадавшей.



Согласно данным следствия, в январе 2007 года оперуполномоченные отделения оперативного внедрения и разработок по линии уголовного розыска МВД Татарстана Алексей Дукс и Руслан Тазиев по ошибке ворвались с табельным оружием в квартиру, где находился Радик Рамазанов и его тесть. Наркодилеры в это время находились в соседней квартире.



Между милиционерами в штатском и Радиком завязалась драка, во время которой раненный собственным напарником лейтенант Алексей Дукс застрелил 31-летнего мужчину. Тесть утверждал, что мужчины не представились и не предъявили служебные удостоверения.



По версии оперативников, Рамазанов сам набросился на них с молотком. Однако позже все молотки нашли сложенными в ящике для инструментов.

Проведенная экспертиза установила, что входное отверстие пули у мужчины находилось на спине. Как он мог, по версии МВД, нападать спиной, до сих пор неясно.



В 2009 году суд оправдал милиционеров, их обвиняли в незаконном проникновении в жилище, превышении должностных полномочий и убийстве. Заместитель прокурора Татарстана Фарит Загидуллин считал, что на суд было оказано постороннее влияние.

После этого родственники погибшего обратились с жалобой в ЕСПЧ. В апреле 2010 года тесть Рамазанова скончался.

В феврале ЕСПЧ присудил компенсацию в размере 30 тыс. евро жителю Татарстана Айрату Ситдикову, осужденному по делу «Чистопольского джамаата» (организация запрещена в РФ). Тогда суд установил, что мужчина подвергся пыткам электрическим током во время содержания под стражей.

