ЕСПЧ присудил 30 тыс. евро за пытки в полиции осужденному по делу «Чистопольского джамаата»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в размере 30 тыс. евро жителю Татарстана Айрату Ситдикову, осужденному по делу «Чистопольского джамаата» (организация запрещена в РФ).
ЕСПЧ установил, что Ситдиков подвергся пыткам электрическим током во время содержания под стражей в полиции в декабре 2013 года. В 2014—2015 годах следователь дважды отказывал Ситдикову в возбуждении уголовного дела по заявлению о пытках в полиции, сообщает правозащитная организация «Зона права».
Напомним, в марте 2017 года Приволжский окружной военный суд признал виновными по всем статьям девятерых подсудимых по делу «Чистопольского джамаата». Айрат Ситдиков получил 19 лет колонии.Происшествия Татарстан
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