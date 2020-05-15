Доходы бюджета Казани увеличили на 287 млн рублей, расходы — на 383 млн рублей

Депутаты Казгордумы внесли изменения в бюджет Казани на 2020 год. Так, доходы бюджета увеличены на 287,9 млн рублей, расходы — на 383 млн рублей.

В частности, на 287,9 млн рублей они увеличиваются за счет дополнительной финансовой помощи, которая выделена на выкуп земельных участков и строений на них для строительства дорог. Из них 248 млн рублей будут направлены на Большое Казанское кольцо, пояснил спикер.

Таким образом, объем бюджета Казани на 2020 год по доходам составит 25 млрд 312 млн 781 тыс. рублей, по расходам — 26 млрд 212 млн 181 тыс. рублей, дефицит — 899 млн 400 тыс. рублей.

Напомним, в Казани приватизация муниципального имущества за три года принесла более 678 млн рублей.