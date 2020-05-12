Павел Дуров призвал не вкладывать деньги в криптовалюту TON

Бизнесмен, основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии своего блокчейн-проекта TON.

«Я пишу этот пост, чтобы официально объявить, что активное участие Telegram в TON закончилось. Вы можете увидеть — или уже видели — сайты, использующие мое имя, бренд Telegram или аббревиатуру TON для продвижения своих проектов. Не доверяйте им свои деньги или данные» — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Напомним, что суд США согласился с требованием Комиссии по ценным бумагам, требовавшей признать незаконным первичное размещение криптовалюты Telegram. Сам Дуров рассказывал в суде, что мессенджер привлек $1,7 млрд в рамках ICO.