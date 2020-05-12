Бывший глава Lamoda Флориан Янсен назначен топ-менеджером «Магнита»

Сооснователь и бывший руководитель интернет-магазина Lamoda Флориан Янсен назначен исполнительным директором «Магнита». Он займет пост заместителя генерального директора торговой сети Яна Дюннинга и займется цифровой трансформацией ретейлера.

Янсен входит в совет директоров ретейлера с июня 2019 года, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение компании. В связи с назначением он отказался от избрания в совет директоров на годовом собрании акционеров «Магнита» 4 июня.

Вслед за Янсеном в торговую сеть придут еще несколько выходцев из Lamoda. Это директор по трансформации Пол Роговски, директор по аналитике и управлению данными Фабиан Шефер, директор по информационным технологиям Валентин Щитов, а также директор по инновационному развитию и партнерству Павел Орлов.

Новая команда запустит процесс масштабной цифровой трансформации ретейлера. Среди приоритетных приоритетов — улучшение операционной деятельности за счет внедрения современных технологий, развитие IT-инфраструктуры, использования продвинутой аналитики и оптимизации бизнес-процессов и запуск омниканальной платформы.

В 2018 году Сергей Галицкий продал свою долю «Магнита» ВТБ. Позже он подробно рассказал о причинах своего ухода.