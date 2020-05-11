Ученые создали калькулятор вероятности смерти от COVID-19

Польские ученые разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией.

Программа считывает возраст и пол человека, а также информацию о четырех основных типах хронических заболеваний. В частности, калькулятор учитывает сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, сахарный диабет, онкологию.

При тестировании разработки видно, что риск умереть в случае заражения COVID-19 для мужчины 30 лет без хронических заболеваний составляет 0,03%, а для женщины — 0,02%. В возрасте же 80 лет риск для мужчины с сахарным диабетом и онкологией составляет 25,86%, а для женщины того же возраста и с теми же заболеваниями — 14,03%, передает «РИА Новости».

Как отметили ученые, в разработке калькулятора также принимали участие врачи и эпидемиологи.

Ранее сообщалось, что Россия обошла Великобританию и Италию и заняла третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

