Квартальнов объяснил трансферную работу «Ак Барса» в межсезонье

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал работу казанского клуба на трансферном рынке в нынешнее межсезонье. По его словам, главным для них стало сохранение прошлогоднего состава.

«Мы вообще хотели сохранить весь состав, с момента моего прихода в Казань у нас пришли 18 новых хоккеистов. Это очень много, хорошо, что мы сработались и многое срослось. Жаль, что не удалось избежать утечек. Думаю, в ситуации с Эмилем Галимовым это (жесткий потолок зарплат, — прим. ред.) как раз и сказалось. Я рад, что многие ребята поняли сложившуюся ситуацию и согласились «подрезаться» в финансовом плане», — сказал Квартальнов.

Также тренер казанцев объяснил переход из ярославского «Локомотива» нападающего Стефана Да Косты. Квартальнов считает, что французский форвард поможет команде улучшить взаимодействие при розыгрыше большинства.

«Он обладает определенным уровнем мастерства. Нам нужно усиливать игру первой спецбригады большинства. В первую очередь он должен помочь нам в этом компоненте. Со Стефаном мы вместе работали в ЦСКА, я хотел его видеть и в «Локомотиве», когда работал в Ярославле. Но тогда, увы, не срослось», — сообщил Квартальнов.

Подробнее о работе казанского «Ак Барса» в нынешнее межсезонье можно почитать в материале «Реального времени».