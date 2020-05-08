Минниханов распорядился наградить медалью «За заслуги перед Татарстаном» писателя Шагинура Мустафина

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении писателя Шагинура Мустафина медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Писатель удостоился награды за «плодотворную творческую деятельность» и большой вклад в «увековечение памяти участников Великой Отечественной войны», следует из документа.

Документ подписан и опубликован в пятницу, 8 мая.

Шагинур Мустафин родился 12 февраля 1948 года в деревне Арташ Мамадышского района Татарской АССР. Окончил Казанский государственный университет. Служил в Германии артиллеристом-зенитчиком и военным корреспондентом газеты «Советская Армия». Работал в редакциях районных газет Татарстана и журнала «Казан утлары» («Огни Казани»), в аппарате Союза писателей и Министерстве культуры РТ.