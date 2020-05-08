В России на фоне пандемии в банки подали 1,4 млн заявок на реструктуризацию кредитов

Фото: Банк России / YouTube

В России на фоне пандемии коронавируса подали 1,4 млн заявок на реструктуризацию кредитов. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Малому и среднему бизнесу банки реструктурировали кредиты на 343 млрд рублей, всего поступило около 94 тыс. заявок, пишет ТАСС.

По словам Набиуллиной, пик роста просроченной задолженности придется на конец 2020 года — начало 2021 года. Пока просрочка увеличилась незначительно.

Вклады россиян в банках в апреле, по предварительным оценкам, выросли на 0,8%. В марте Центробанк зафиксировал отток в 1%.

Напомним, в конце апреля Банк России снизил ключевую ставку регулятора до 5,5% годовых. Это самое низкое значение ставки с 2014 года.