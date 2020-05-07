70 казанцев без масок поймала полиция за день в магазинах и общественном транспорте

Фото: "Реальное время"

Проверили 2300 человек, из них 270 будут наказаны за административные нарушения карантинных мер — удаление от дома в отсутствие СМС-пропуска и справки от работодателя. Такие итоги вчерашних масштабных рейдов в столице РТ подвели сегодня в УМВД по городу Казани.



Полицейские успели побывать на озере Лебяжье, в парках Горького, Континент и Крылья советов, а также близ центра семьи «Казан». Для выявления нарушителей режима самоизоляции на центральных улицах города выставили дополнительные патрули.

Местом проверок также стали магазины и остановки общественного транспорта. По результатам, на 70 покупателей и пассажиров были составлены протоколы за игнорирование масочного режима.

Рейды продолжатся. Их цель — не допустить распространения инфекции и добиться соблюдения требований самоизоляции.