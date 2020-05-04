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Пострадавшие от коронавируса ИП и самозанятые в Нижнекамске получат продуктовые наборы

07:54, 04.05.2020
Пострадавшие от коронавируса ИП и самозанятые в Нижнекамске получат продуктовые наборы
Фото: Максим Платонов

В Нижнекамском муниципальном районе в рамках республиканской акции «Помощь рядом» продуктовые наборы начали доставлять не только одиноким пожилым людям и семьям с низким доходом, но и детям самозанятых или ИП в отраслях, наиболее пострадавших от кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса.

Как сообщает пресс-служба местного исполкома, всего район получил 3 262 продуктовых набора. Все они были направлены в распределительный центр. В настоящий момент волонтеры продолжают доставлять их.

Напомним, накануне днем, 3 мая, одному человеку с подтвержденным COVID-19 потребовалась госпитализация. Всего в райцентре вчера зарегистрировали семь новых случаев коронавируса, однако у шестерых болезнь протекает в легкой форме.

Общество Татарстан
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