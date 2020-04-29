В Казани задержали троих участников ОПГ «Квартала» за вымогательство денег за парковку

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В Казани правоохранители задержали троих участников казанской ОПГ «Квартала», вымогавших деньги за парковку.

Как выяснили стражи порядка, участники группировки требовали плату с жителей домов по улице Маршала Чуйкова за то, чтобы они спокойно могли оставлять машины в их же дворах.

В случае отказа они повреждали кузовы, прокалывали колеса, разбивали стекла, отрывали зеркала.

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ вместе с сотрудниками СОБР Росгвардии задержали троих парней в возрасте от 19 до 23 лет. Они подозреваются в вымогательстве денег у автовладельцев. Задержанные частично признали свою вину. Сейчас возбуждено дело по статье «Вымогательство», полицейские ищут всех пострадавших от действий преступной троицы, сообщает пресс-служба МВД по РТ.