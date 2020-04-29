Челнинец пожаловался в соцсетях на темные улицы — депутат в комментариях ответил, что фонари выключили в целях экономии

В одной из групп Набережных Челнов в социальной сети местный житель пожаловался на отсутствие подсветки на улице.

«пр.дружба.Лампы перегарели ?ибо за неуплату отключили? может включите» (пунктуация и орфография авторы сохранены, — прим. ред.), — написал анонимно пользователь, приложив фотографии темной улицы.

В комментариях под постом ему ответил начальник отдела энергетики Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Челнов Фидарис Хабибуллин.

«В целях обеспечения устойчивого развития экономики МО город Набережные Челны в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, волатильностью цен на нефть и курса доллара были приняты мероприятия по оптимизации городского бюджета. Одним из мероприятий является корректировка работы наружного освещения (отключение в шахматном порядке, отключение освещения после 22.00 в менее загруженных улицах)», — написал чиновник.

Хабибуллин попросил с пониманием отнестись к происходящему, однако другие пользователи не оценили принятых мер.

