МЧС Татарстана предупредило о порывистом ветре до 20 м/с и гололедице
ГУ МЧС РФ по РТ предупреждает об ухудшении погодных условий.
Так, на территории Татарстана ночью и днем 29 апреля ожидается сильный ветер порывами 15—20 м/с. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, согласно данным Гидрометцентра РТ.
Ранее синоптики спрогнозировали погоду в республике в ближайшие дни. Метеорологи считают, что до конца недели в Татарстане сохранится сильный ветер, дождь и вероятность выпадения снега.
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