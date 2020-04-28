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МЧС Татарстана предупредило о порывистом ветре до 20 м/с и гололедице

15:44, 28.04.2020
МЧС Татарстана предупредило о порывистом ветре до 20 м/с и гололедице
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

ГУ МЧС РФ по РТ предупреждает об ухудшении погодных условий.

Так, на территории Татарстана ночью и днем 29 апреля ожидается сильный ветер порывами 15—20 м/с. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, согласно данным Гидрометцентра РТ.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду в республике в ближайшие дни. Метеорологи считают, что до конца недели в Татарстане сохранится сильный ветер, дождь и вероятность выпадения снега.

Общество Татарстан
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