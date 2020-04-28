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Мэрия Казани опубликовала телефоны, по которым самозанятые с детьми могут обратиться за помощью

15:15, 28.04.2020 2
Мэрия Казани опубликовала телефоны, по которым самозанятые с детьми могут обратиться за помощью
Фото: kzn.ru

Пресс-служба мэрии Казани опубликовала список телефонов, по которым самозанятые с детьми могут обратиться за помощью.

Напомним, дети, чьи родители являются самозанятыми или предпринимателями в областях, наиболее пострадавших от кризиса, были включены в список нуждающихся.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, на данный момент списки нуждающихся из этой категории уточняют администрации районов города. В связи с этим самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работающих в областях, наиболее пострадавших от кризиса, просят обратиться на горячие линии в районные администрации по следующим телефонам:

+7(843)519-34-47 — Авиастроительный и Ново-Савиновский районы;

+7(843)264-3141 — Вахитовский и Приволжский районы;

+7(843)557-76-10 — Кировский и Московский районы;

+7(843)272-35-03 — Советский район.

Помощь будет оказана в виде продуктовых наборов, которые будут выдаваться один раз в две недели в течение двух месяцев. Они включают в себя гречку, горох, овсяные хлопья, муку пшеничную, макароны, подсолнечное масло, сахарный песок, тушенку, чай, вафли, шоколад. Выдача продуктов начнется в ближайшие дни.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:23
    возраст и количество детей имеет значение? если например я самозанятая и у меня два дошкольника
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  • Анонимно 16:18
    спасибо за информацию
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