Мэрия Казани опубликовала телефоны, по которым самозанятые с детьми могут обратиться за помощью

Пресс-служба мэрии Казани опубликовала список телефонов, по которым самозанятые с детьми могут обратиться за помощью.

Напомним, дети, чьи родители являются самозанятыми или предпринимателями в областях, наиболее пострадавших от кризиса, были включены в список нуждающихся.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, на данный момент списки нуждающихся из этой категории уточняют администрации районов города. В связи с этим самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работающих в областях, наиболее пострадавших от кризиса, просят обратиться на горячие линии в районные администрации по следующим телефонам:

+7(843)519-34-47 — Авиастроительный и Ново-Савиновский районы;

+7(843)264-3141 — Вахитовский и Приволжский районы;

+7(843)557-76-10 — Кировский и Московский районы;

+7(843)272-35-03 — Советский район.

Помощь будет оказана в виде продуктовых наборов, которые будут выдаваться один раз в две недели в течение двух месяцев. Они включают в себя гречку, горох, овсяные хлопья, муку пшеничную, макароны, подсолнечное масло, сахарный песок, тушенку, чай, вафли, шоколад. Выдача продуктов начнется в ближайшие дни.